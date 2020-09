Aggressione a Matteo Salvini: una donna gli strappa la camicia e il rosario dal collo (Di mercoledì 9 settembre 2020) Una donna africana, nel corso di un comizio della Lega, ha aggredito Matteo Salvini strappandogli la camicia e il rosario che aveva al collo. Aggredito il segretario della Lega Matteo Salvini nel corso di un comizio a Pontassieve, in provincia di Firenze. Dopo le proteste scatenate in campania durante un comizio nel corso del … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

FIRENZE (ITALPRESS) – Fuori programma per il leader della Lega Matteo Salvini che stamane, nel corso di una iniziativa elettorale a Pontassieve, in Toscana, è stato avvicinato e strattonato da una rag ...Salvini è stato strattonato da una ragazza durante la tappa a Pontassieve del tour elettorale in provincia di Firenze. La ragazza, una ventenne originaria del Congo, gli ha strappato la camicia e la c ...