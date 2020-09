Willy, tutti negano. E l’odio corre sul web (Di martedì 8 settembre 2020) Hanno risposto a tutte le domande del Gip di Velletri, i quattro giovani in carcere a Rebibbia con l’accusa di omicidio preterintenzionale di Willy Monteiro Duarte, il cuoco 21enne pestato fino alla morte nei pressi della caserma dei Carabinieri di Colleferro, cittadina a sud di Roma, nella notte tra sabato e domenica scorsi. Hanno risposto, ma hanno negato qualunque addebito: non sono stati loro, dicono, a uccidere, e neppure a picchiare perché – giurano adesso dichiarandosi «distrutti» dal dolore per … Continua L'articolo Willy, tutti negano. E l’odio corre sul web proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

