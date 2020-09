WandaVision, in arrivo due giovani Avengers: tra rumor e conferme (Di martedì 8 settembre 2020) WandaVision è una serie televisiva prodotta dalla Disney e che farà parte del Marvel Cinematic Universe. Lo show è stato creato da Jac Schaeffer e vedrà come protagonisti Wanda Maximoff e Visione. Per ora le informazioni sulla trama sono pochissime e tenuto sotto chiave, come tutto quello che riguarda i film Marvel. Sappiamo soltanto che si tratta di una serie che mescolerà elementi delle classiche sitcom con quelle dell’MCU. Qui, Wanda e Visione saranno due esseri con superpoteri che vivono le loro vite suburbane ideali. A un certo punto, però, cominciano a sospettare che non tutto è come sembra. Secondo le dichiarazioni, inoltre, la storia riprenderà dagli eventi subito successivi ai fatti di Avengers: Endgame. Quello che capiterà, in più, avrà un grande impatto nella ... Leggi su tutto.tv

Ultime Notizie dalla rete : WandaVision arrivo WandaVision: voci annunciano l’arrivo di due giovani Avengers FilmPost.it WandaVision: dei rumor annunciano l’arrivo di due Giovani Avengers

Wiccan e Speed nell’universo dei fumetti Marvel (Terra-616 per gli appassionati) sono supereroi adolescenti nonché le reincarnazioni dei figli gemelli di Wanda e Visione. Questi personaggi appariranno ...

Doctor Strange 2: anche i figli di Wanda e Visione nel film?

Da quando i personaggi di Wanda e Visione sono diventati ufficialmente una coppia nel MCU, i fan hanno cominciato a chiedersi se i Marvel Studios avrebbero mai introdotto nell’universo condiviso i lor ...

Wiccan e Speed nell’universo dei fumetti Marvel (Terra-616 per gli appassionati) sono supereroi adolescenti nonché le reincarnazioni dei figli gemelli di Wanda e Visione. Questi personaggi appariranno ...Da quando i personaggi di Wanda e Visione sono diventati ufficialmente una coppia nel MCU, i fan hanno cominciato a chiedersi se i Marvel Studios avrebbero mai introdotto nell’universo condiviso i lor ...