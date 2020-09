Vince alla lotteria acquistando 20 biglietti con gli stessi numeri (Di martedì 8 settembre 2020) Tony Miles , un uomo residente nella città di South Boston, Virginia, Stati Uniti, ha vinto la somma di 100.000 dollari dopo aver acquistato 20 biglietti della lotteria con gli stessi numeri. La ... Leggi su leggo

F1 | Equilibrio precario

Il pirotecnico Gran Premio d’Italia ha regalato uno dei finali più impronosticabili nella storia della Formula 1. Per il secondo anno consecutivo è stata una scuderia italiana a trionfare sul suolo di ...

Tony Miles, un uomo residente nella città di South Boston, Virginia, Stati Uniti, ha vinto la somma di 100.000 dollari dopo aver acquistato 20 biglietti della lotteria con gli stessi numeri. La combin ...

