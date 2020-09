Un’altra pedina per l’attacco di Inzaghi, gli indizi conducono a Parma (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’attesa del momento è tutta per la firma di Bryan Dabo. Il centrocampista sarà il prossimo acquisto del Benevento per la serie A e arriverà dalla Fiorentina, dove si trasferirà il baby Davide Gentile. Il classe 1992 originario del Burkina Faso sarà il sesto volto nuovo a disposizione di Inzaghi. Non si fermerà qui il mercato della Strega perché nelle intenzioni di Pasquale Foggia ci sono altre caselle da riempire e molte altre da svuotare, considerando una rosa extra-large. Piazzare gli esuberi non sarà missione semplice, poche società possono permettersi di pagare gli ingaggi del Benevento e convincere i giocatori ad abbandonare le loro certezze non è mai compito agevole. Serviranno tempo e diplomazia. Il mercato chiuderà il prossimo 5 ... Leggi su anteprima24

