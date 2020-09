UFFICIALE Spezia, dal PSV arriva Zoet (Di martedì 8 settembre 2020) Calciomercato Spezia: il club bianconero ha annunciato l’acquisto del portiere Zoet dal PSV Acquisto d’esperienza per lo Spezia di Italiano. Il club ligure, attraverso un comunicato UFFICIALE, ha infatti annunciato l’arrivo dal PSV del portiere Zoet. «E’ Jeroen Zoet il nuovo portiere dello Spezia. L’estremo difensore olandese arriva a titolo definitivo dal PSV Eindhoven ed ha firmato un contratto che lo legherà al club di via Melara per due anni. Tre campionati olandesi e una Supercoppa dei Paesi Bassi, questo il palmarès di Zoet, che con la maglia del Psv ha collezionato oltre 200 presenze, prima di chiudere l’ultimo scorcio di stagione con ... Leggi su calcionews24

