Sospetto Covid a scuola, ma il tampone è negativo: si torna in classe (Di martedì 8 settembre 2020) Crema, 8 settembre 2020 - tampone negativo per il bambino dell'infanzia Iside Franceschini. La maestra della scuola dell'infanzia di Crema, su indicazione della coordinatrice, ha provveduto oggi ... Leggi su ilgiorno

