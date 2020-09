Silvio Berlusconi dal San Raffaele: “Spero di farcela, io tra i primi 5 per forza del virus” (Di martedì 8 settembre 2020) Silvio Berlusconi è tornato a parlare dall’Ospedale San Raffaele di Milano, dove il leader di forza Italia si trova ricoverato da alcuni giorni per gli inizi di una polmonite bilaterale dovuta al Covid-19. “Spero di farcela, sto lottando contro questa malattia infernale che è molto brutta – ha ammesso Berlusconi – Qui al San Raffaele hanno esaminato migliaia di casi e io sono risultato tra i primi 5 per forza del virus. Ce la sto mettendo tutta per farcela e poter tornare in pista.” Leggi su sportface

