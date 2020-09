"Sesso e cocaina nel bagno turco". Villa Inferno, spuntano altre minori (Di martedì 8 settembre 2020) Bologna, il racconto choc dell'amica della ragazzina: "Festini anche in appartamenti del centro città" Leggi su quotidiano

Corriere : È stata una mamma a fare la più scioccante delle scoperte sul telefono della figlia 17enne: video in cui la minore… - giornalettismo : La 17enne ha raccontato agli investigatori come l'ex candidato della #Lega in Emilia-Romagna, #LucaCavazza, l'abbia… - ollie_bis : RT @antondepierro: Urlava: 'Giù le mani dai bambini di Bibbiano' ed era contro la droga.Consigliere della #Lega Luca #Cavazza ora ai domici… - digitaliano : @Libero_official Parlaci della cocaina e del sesso con minorenni di #cavazza, candidato leghista, su cui la #lega tace - il_svenia : RT @antondepierro: Urlava: 'Giù le mani dai bambini di Bibbiano' ed era contro la droga.Consigliere della #Lega Luca #Cavazza ora ai domici… -