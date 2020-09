Rientrano dalla Spagna, 4 in isolamento a Montecorice: uno è positivo al Covid (Di martedì 8 settembre 2020) Tamponi negativi a San Cipriano e in un convento a Mercato San Severino: gli annunci 7 settembre 2020 Il Dipartimento di Prevenzione dell'Asl ha comunicato che nel Comune di Montecorice risultano ... Leggi su salernotoday

Ultime Notizie dalla rete : Rientrano dalla Rientrano dalla Spagna, 4 in isolamento a Montecorice: uno è positivo al Covid SalernoToday Primi giorni di scuola senza banchi monoposto e carenza di insegnanti

È stato un rientro carico di emozione per chi non si vedeva da mesi se non su uno schermo. Ma dietro i sorrisi nascosti dalle mascherine e gli abbracci che non ci si è dati sono emersi subito ...

Coronavirus. A Boscoreale positivo un cittadino di rientro dall'estero

Nuovo caso di Coronavirus a Boscoreale. E' l'annuncio del Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Na3 Sud, che ha informato della positività al tampone di un cittadino da poco rientrato dall'estero.

