Prosegue da agosto la più grande pioggia di meteoriti mai vista in Brasile (Di martedì 8 settembre 2020) “Era una soleggiata mattina di agosto quando una pioggia di meteoriti ha irrigato Santa Filomena, una povera cittadina nelle aride terre selvagge del Brasile – scrive il giornalista Luigi Bignami sulla propria pagina Facebook – . Appena successo, dozzine di cacciatori di meteoriti hanno preso d’assalto questo angolo remoto del Paese, dove ora alcuni dei pezzi sono venduti per più di 18.000 dollari. L’insolita presenza di ricercatori, collezionisti e commercianti di questo tipo di roccia dallo spazio ha riportato in vita Santa Filomena nella mappa dimenticata di “Sertao”, come è conosciuta la vasta regione semi-arida del nord-est del Brasile e che João Guimarães Rosa ha ritratto nel suo libro ... Leggi su meteoweb.eu

Covid Italia, bollettino oggi: nuovi contagi in rialzo (1.370), 10 morti. Nessuna Regione a zero contagi

Continuano a salire i casi di coronavirus in Italia: secondo il bollettino della Protezione civile oggi 8 settembre si registrano 1.370 casi e 10 morti (ieri i casi erano 1.108). Questi i dati del min ...

Europa in rosso, Milano la peggiore. Tesla affonda il Nasdaq a Wall Street

Il nuovo tonfo del petrolio e la discesa del Nasdaq a Wall Street mettono il freno alle Borse europee, in rosso, seppure sopra i minimi di giornata, nel finale di una seduta segnata dai timori per la ...

