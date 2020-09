Professore Zangrillo: quadro Berlusconi continua a migliorare, rassicurante (Di martedì 8 settembre 2020) Il quadro clinico di Silvio Berlusconi è "in costante evoluzione favorevole" e tutti i parametri "sono rassicuranti". Lo afferma in una nota il professor Alberto Zangrillo, responsabile dell`Unità operativa di Terapia intensiva generale e Cardiovascolare dell`IRCCS Ospedale San Raffaele. "Oggi, martedì 8 settembre 2020, possiamo confermare - si legge nel bollettino - l`osservazione di un quadro clinico in costante evoluzione favorevole. Tutti i parametri clinici ed ematochimici monitorati sono rassicuranti".Anche Marina Berlusconi, figlia del Cavaliere, è risultata positiva al Coronavirus. La presidente di Fininvest e Mondadori, dopo diversi tamponi con esito negativo nei giorni scorsi, all'ultimo test è risultata positiva. Da quanto si apprende da fonti vicine al ... Leggi su ilfogliettone

BartNicolotti : RT @vignettisti: Natale Surace (@Enneesse3) avanza qualche perplessità riguardo alle dichiarazioni di un esimio professore. #IDIOCRAZIA_i… - saratripodi2 : @AurelianoStingi @PrimoRossi @StefanoCiciliot @TarroGiulio Vai su Dott. Pasquale Baco,Primario Zangrillo,il Profess… - momentosera : #Berlusocni, il professore #Zangrillo: «Quadro clinico in miglioramento, robusta risposta immunitaria». La figlia M… - pepe01420152 : In pocheparole, la Dottoressa Viola ha voluto far intendere che #Zangrillo , più che professore (??????), è un peracottaro. #lariachetira - AlienoGrigio17 : @azangrillo, vergogna contro il medico di #Berlusconi: Professore non stia ad ascoltare queste becere osservazioni… -