Processo crolli Amatrice, 5 condanne (Di martedì 8 settembre 2020) ANSA, - RIETI, 08 SET - Il Tribunale di Rieti ha condannato a complessivi 36 anni di carcere tutti e 5 gli imputati nel Processo per il crollo delle due palazzine di edilizia popolare di Piazza ... Leggi su corrieredellosport

