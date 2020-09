Pontina. Trasportava latticini, pane e dolci freschi ammassati in una vecchia auto senza assicurazione: stangata per il trasportatore ‘furbetto’ (Di martedì 8 settembre 2020) Nella mattinata di ieri, 7 settembre, nel corso di mirati controlli finalizzati alla sicurezza alimentare disposti dal Comando Provinciale della Polizia Stradale di Latina, diretto dal Vice Questore Dr. Gian Luca PORRONI, una pattuglia del Distaccamento di Aprilia in servizio sulla Pontina ha intercettato una Fiat Croma di vecchio tipo, condotta da un giovane di 20 anni che, circolando senza la prescritta assicurazione obbligatoria (scaduta da oltre un anno e mezzo), coperti da un telo nero per occultarne la vista dall’esterno, Trasportava in condizioni assolutamente non idonee ben 100 kg di latticini, che invece dovevano essere trasportati in regime ATP (temperatura controllata) e, sempre in modo precario nello stesso veicolo, 10 kg di dolci freschi e circa 30 kg ... Leggi su ilcorrieredellacitta

