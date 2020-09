Omicidio Willy Monteiro: i fratelli Bianchi respingono le accuse, i carabinieri continuano le indagini. Il punto (Di martedì 8 settembre 2020) Foto da Instagram di Gabriele Bianchi I fratelli Gabriele e Marco Bianchi di 25 e 24 anni, Francesco Belleggia, 23 anni, e Mario Pincarelli, 22 anni, in carcere con l'accusa di Omicidio ... Leggi su romatoday

chetempochefa : Uno dei familiari degli arrestati per l’omicidio di Willy: 'In fin dei conti cos’hanno fatto? Niente. Hanno solo uc… - Corriere : Marco e Gabriele Bianchi sono seguaci del Mixed Martial Arts che ha le sue regole sull’uso della forza ma che i due… - serracchiani : Un familiare degli arrestati per l’omicidio di #Willy Monteiro ha dichiarato: 'In fin dei conti cos’hanno fatto? Ni… - passionescatto : RT @Azzurra6671: Mi chiedevo ieri se all'omicidio di Willy Monteiro potesse essere applicato il movente razzista. Dopo la dichiarazione dei… - Luckyluciano971 : RT @_VeronicaG: Ma voi vi immaginate il circo mediatico se l’omicidio di Willy Monteiro Duarte fosse avvenuto a parti inverse? Cioè se 4 ne… -