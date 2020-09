Omicidio Colleferro, i fratelli arrestati: 'Non abbiamo toccato Willy' (Di martedì 8 settembre 2020) 'Non lo abbiamo toccato. Respingiamo ogni accusa. Siamo intervenuti per dividere, abbiamo visto un parapiglia e siamo arrivati'. Lo hanno dichiarato durante l'interrogatorio Marco e Gabriele Bianchi, ... Leggi su tgcom24.mediaset

Giorgiolaporta : Non ci sono colori di pelle e colori politici per l'omicidio di #Colleferro; c'è un branco e una vittima. La… - VittorioSgarbi : La violenza come tratto distintivo. Vite vuote e aride. Di individui che stanno al mondo come bestie feroci. Le lor… - chetempochefa : Uno dei familiari degli arrestati per l’omicidio di Willy: 'In fin dei conti cos’hanno fatto? Niente. Hanno solo uc… - saddm00n : RT @ultimenotizie: Mario Pincarelli, uno dei 4 ragazzi arrestati per l’omicidio del 21enne Willy Monteiro Duarte a #Colleferro , era già st… - astroAstronauta : RT @nonunadimeno: C'è bisogno di distruggere la cultura della sopraffazione, della violenza, del branco. C'è bisogno di smontare pezzo per… -