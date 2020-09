Mission Impossible 7, Tom Cruise e la spericolata acrobazia in moto (Video) (Di martedì 8 settembre 2020) Dopo il periodo di stop dovuto all’emergenza sanitaria e a incendi nei dintorni del set, sono ricominciate anche le riprese di Mission Impossible 7 con Tom Cruise. I dettagli sulla trama sono davvero molto pochi. Tuttavia, sappiamo che questo e l’ottavo film della saga saranno girati uno dopo l’altro senza alcun interruzione. La data di uscita, inizialmente prevista per luglio del prossimo anno, è stata spostata al 19 novembre 2021, con la speranza che tutta la situazione legata al Coronavirus sia rientrata. Nel cast, invece, ritroveremo ovviamente Tom Cruise nei panni di Ethan Hunt, ma non solo. Prima di parlare dell’incredibile stunt che ha visto come protagonista l’attore, ecco gli altri personaggi: Ving Rhames è Luther Stickell Simon Pegg è Benji Dunn Rebecca ... Leggi su tutto.tv

