Mes, M5S avverte Conte in vista di Modena: "Siamo ancora contrari" (Di martedì 8 settembre 2020) Il M5S fa quadrato sul No al Mes (Meccanismo Europea di Stabilità) e lancia un avvertimento al premier Giuseppe Conte in vista del suo intervento previsto per stasera alla festa dell’Unità di Modena. Invito che capita all’indomani della direzione nazionale del Pd in cui il segretario Nicola Zingaretti ha ribadito il Sì al fondo Ue e spronato i 5 stelle a fare altrettanto. Ma il capo politico Vito Crimi e il titolare degli Esteri Luigi Di Maio, declinano l’offerta. “Per noi il Mes com’è adesso non va bene”, dice il primo. “In questo momento stiamo pensando al Recovery fund”, gli fa eco il secondo. Le parole dei due big non capitano casualmente. Oggi alla festa dell’Unità quello del Mes sarà una degli argomenti su cui il Giuseppe ... Leggi su huffingtonpost

ItaliaViva : Dal #MES arriveranno 2 miliardi e 100 milioni per la #Toscana che vanno ai nostri ospedali, ai nostri infermieri, a… - bendellavedova : #Gualtieri dice che il #Mes utile e valuterà “al momento opportuno”: il momento opportuno è già passato da un pezzo… - bendellavedova : #Decretisicurezza restano e #Mes non si prende nemmeno per aprire #scuole. Agenda #Conte è quella populista #M5S. R… - acamilli : RT @davcarretta: Alla riunione dell’Eurogruppo di venerdì, torna sul tavolo la riforma del trattato Mes. Italia è l’unico paese che non è… - svibblo : RT @davcarretta: Alla riunione dell’Eurogruppo di venerdì, torna sul tavolo la riforma del trattato Mes. Italia è l’unico paese che non è… -

