L’indiscrezione: Legnago, in arrivo Sgarbi e Zanoli dal Napoli (Di martedì 8 settembre 2020) Il Legnago ha chiuso una doppia operazione con il Napoli. E’ fatta per il prestito del difensore centrale Alessandro Zanoli, classe 2000, e dell’attaccante Lorenzo Sgarbi, classe 2001. I due ragazzi saranno presto a disposizione del nuovo club e si preparano per un’interessante esperienza in Serie C. Foto: Instagram ufficiale Zanoli L'articolo L’indiscrezione: Legnago, in arrivo Sgarbi e Zanoli dal Napoli proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

