Le due facce di Charles Dance, tra presente e passato (Di martedì 8 settembre 2020) A un certo punto, Charles Dance – attore britannico, classe ’46, volto di Tywin Lannister in Game of Thrones – decide di citare l’Amleto di Shakespeare per spiegarsi meglio, per centrare il tema di The Book of Vision di Carlo S. Hintermann, presentato alla Settimana Internazionale della Critica a Venezia, e dice: «Ci sono più cose in cielo e in terra, Orazio, di quante tu ne possa sognare nella tua filosofia». Mentre lo fa, mentre si prende questi pochi secondi, cambia tono e voce, si trasforma. E per un momento, incredibilmente, la persona scompare. E resta solo l’attore. In The Book of Vision, interpreta due ruoli, uno nel presente e l’altro nel passato: sono due facce della stessa medaglia, due punti di contatto per la storia e la trama del film. «Quando Carlo mi ha mandato la sceneggiatura», ricorda Dance, «ho immediatamente pensato che fosse ottima. È stato a quel punto che Carlo è venuto a Londra e che ci siamo incontrati. Non potevo non accettare». Leggi su vanityfair

L'attore di «The Book of Vision», il film passato alla Settimana internazionale della critica a Venezia, già famoso per «Game of Thrones» e «The Crown», racconta di sé: «Recitare è la mia vita»

