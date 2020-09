La Francia sperimenta la quarantena di soli 7 giorni. Per molti esperti non bastano (Di martedì 8 settembre 2020) Via libera dal Consiglio scientifico del governo francese che spiega che la contagiosità dopo i primi 5 giorni diminuisce in modo significativo Leggi su tg.la7

Coronavirus: il bollettino del veneziano si apre con la segnalazione di una nuova vittima. All’Ospedale di Dolo è morto Luigino Bovo, di 72 anni. Persona conosciuta e stimata, era insegnante in pensio ...

Coronavirus: oltre 27 milioni di casi nel mondo, ora è l'India il secondo Paese per contagi

ROMA - Sale ancora l’allerta Covid in Europa con Francia, Regno Unito e Spagna che registrano dati a livelli tali da far temere un autunno ancora peggiore rispetto ai timori di inizio estate. Nel mond ...

