La curva risale. Trentino, richiuso primo asilo nido (Di martedì 8 settembre 2020) Con i 1370 registrati ieri, torna ad aumentare il numero di casi positivi dopo alcuni giorni di calo. Ma non si stupisce nessuno, visto che sono aumentati anche i tamponi effettuati (ieri se ne sono fatti 92 mila). Anzi, il tasso di positività – il rapporto tra casi positivi e tamponi effettuati – è persino calato dal 2,1 all’1,4%. Le vittime sono dieci, e sono aumentati ancora i pazienti ricoverati nei reparti ordinari (+41 ieri) e anche in terapia intensiva … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

GBBauditor : RT @Tg1Raiofficial: Risale la curva dei #contagi: quasi 1.400 nuovi casi, 10 i decessi. Nessuna Regione è a zero contagi. #COVID19 @robersp… - CarboniStelvio : RT @nieddupierpaolo: #tg3Sardegna risale la curva, oggi un morto che 'aveva anche un'altra grave patologia' ?? andate accagare - brongosalvatore : RT @Pinucci63757977: Alessandro Vergallo, presidente nazionale dell'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani:«Non convince… - truevis32449671 : RT @nieddupierpaolo: #tg3Sardegna risale la curva, oggi un morto che 'aveva anche un'altra grave patologia' ?? andate accagare - mrcllznn : RT @Pinucci63757977: Alessandro Vergallo, presidente nazionale dell'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani:«Non convince… -

Ultime Notizie dalla rete : curva risale

Giornale di Puglia

Con i 1370 registrati ieri, torna ad aumentare il numero di casi positivi dopo alcuni giorni di calo. Ma non si stupisce nessuno, visto che sono aumentati anche i tamponi effettuati (ieri se ne sono f ...Torna a risalire la curva dei contagi che in 24 ore passano da 1.108 a 1.370, per effetto anche di un netto aumento dei tamponi, oggi 92mila, circa 40mila in più di ieri. Continua l’aumento anche dei ...