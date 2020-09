Il premier Giuseppe Conte alla festa dell’Unità di Modena – segui la diretta (Di martedì 8 settembre 2020) Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, interviene alla festa dell’Unità di Modena. Ecco la diretta dell’intervista curata da Maria Latella. L'articolo Il premier Giuseppe Conte alla festa dell’Unità di Modena – segui la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Approfitto di questo spazio per confessare una serie di fatti deplorevoli di cui mi sono macchiato, sabato scorso,… - Agenzia_Ansa : #WillyMonteiro I fratelli Bianchi respingono ogni accusa durante l'interrogatorio di convalida del fermo per l'ucc… - borghi_claudio : @VaeVictis nessun fake. Controllo (quasi) sempre prima di ripostare. - BeltramoPaolo : RT @SkyTG24: Sull'omicidio di #WillyMonteiro a #Colleferro, si è espresso anche il premier #Conte: “Confidiamo che si arrivi presto a conda… - AndreaAsilo : RT @adrianobusolin: 'Il padre di Olivia si rifiuta di pagare i debiti col Fisco': lo scoop di Bechis, una enorme grana per premier Conte ht… -