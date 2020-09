Il cast completo del Gf Vip, tra concorrenti permalosi e diffidenza per il bagno in comune - (Di martedì 8 settembre 2020) Francesca Galici Sono 20 i concorrenti della nuova edizione del Gf Vip: si sono presentati a Tv sorrisi e canzoni e tra loro c'è anche una famosa coppia madre-figlia Il Grande Fratello Vip è pronto a riaprire la porta rossa ai nuovi concorrenti dal prossimo 14 settembre. In conduzione è stato confermato Alfonso Signorini mentre, ad affiancare Pupo come opinionista, quest'anno non ci sarà Wanda Nara ma Antonella Elia, reduce dalla passata edizione. Saranno 21 i vip che lunedì sera entreranno nella Casa ma in gara saranno 20, perché due partecipano in coppia come unico concorrente. Anche questa edizione del Gf Vip sarà segnata dall'epidemia di Covid, che a marzo dello scorso anno ha sconvolto il reality già avviato quando è stato proclamato il lockdown. Ora, dopo indiscrezioni, ... Leggi su ilgiornale

