I Pinguini Tattici Nucleari pronti a presentare il video de “La Storia Infinita” (Di martedì 8 settembre 2020) In arrivo il video del nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, “La Storia Infinita”, che si preannuncia essere davvero particolare Dopo la loro partecipazione al Festival di Sanremo i Pinguini Tattici Nucleari hanno avuto modo di farsi conoscere da un pubblico sempre più vasto. Proprio da questo hanno ricevuto un grande riscontro. L’incredibile successo dell’album … L'articolo I Pinguini Tattici Nucleari pronti a presentare il video de “La Storia Infinita” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

