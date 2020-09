Hellas Verona non riesce a raggiungere il pari, vittoria dell’Inter per 2 a 1 (Di martedì 8 settembre 2020) Inter batte l’Hellas Verona: finisce 2 a 1 grazie alla doppietta di Møller. Come riportato dal sito dell’Internazionale Milano: Verona– vittoria di carattere per le … L'articolo Hellas Verona non riesce a raggiungere il pari, vittoria dell’Inter per 2 a 1 proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

Inter_Women : ?? | VITTORIA Doppietta di @CarolineMoller7: le #InterWomen vincono 2-1 a Verona! ???? Leggi qui il match report ??… - FAIR_PLAY__ : @danitello80 1.Juventus 2.Inter 3.Milan 4.Lazio 5.Roma 6.Parma 7.Atalanta 8.Napoli 9.Bologna 10.Sassuolo 11.He… - VoceGiallorossa : ??@HellasVeronaFC, rescissione consensuale con Stefanec #ASRoma #Vocegiallorossa #SerieA #HellasVeronaRoma - pecos1998 : RT @NicoSchira: Asse caldo tra #Verona e #Inter: il terzino Federico #Dimarco rimarrà in gialloblù. Juric rivuole anche Eddie #Salcedo (par… - HellasLive : #TIMCup 2020/21, 3º turno eliminatorio, mercoledì 28 ottobre #HellasVerona al Bentegodi contro la vincente tra Vene… -