Francia, anziano fa esplodere casa per scacciare una mosca (Di martedì 8 settembre 2020) . Un uomo francese di 82 anni venerdì scorso ha fatto saltare in aria la cucina della sua casa nel tentativo di uccidere una mosca che lo stava disturbando con una racchetta elettrica antizanzara: l'anziano non sapeva che dalle bombole perdeva del gas. La deflagrazione è stata inevitabile. Fortunatamente l'uomo non ha riportato gravi ferite. Nel tentativo maldestro di allontanare una mosca che gli si era infilata in casa un uomo ha fatto esplodere la cucina: è accaduto venerdì sera a Parcoul-Chenaud, una cittadina della regione francese della Dordogna, nel Sudovest del Paese. L'uomo, un 82enne, stava facendo cena quando ha notato una mosca che gli ronzava fastidiosamente intorno rovinando un momento

