Fiorentina, arriva Commisso: per ricostruire il Franchi (Pessina, ora basta). E prendere la punta (Di martedì 8 settembre 2020) Intanto è arrivato Bonaventura e Pulgar è guarito dal coronavirus. In Coppa Italia il 28 ottobre contro il Frosinone che però dovrà vedersela con la vincente fra Padova e Breno. Ma la star è il presidente Commisso: per il mercato e lo stadio Leggi su firenzepost

FIRENZE – Molte le notizie di oggi sulla Fiorentina: la prima è che Giacomo Bonaventura, svincolato dal Milan, si è già sottoposto alle visite mediche e domani, mercoledì 9 settembre, firmerà il contr ...

Mercato, Juventus: Morata dice sì al ritorno se salta Suarez. Atalanta, preso Piccini

ROMA - Vista la situazione di stallo tra il Barcellona e Suarez (con cui i bianconeri hanno già raggiunto un accordo) e le problematiche relative alla questione passaporto, la Juventus ha iniziato a m ...

