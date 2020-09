È morto Kevin Dobson, addio all’attore del Tenente Kojak e Beautiful (Di martedì 8 settembre 2020) Kevin Dobson, caratterista del piccolo schermo, noto per aver affiancato Telly Savalas nel telefilm poliziesco “Il Tenente Kojak” (1973-78) interpretando l’ambizioso detective Bobby Crocker, è morto domenica sera in un ospedale di Stockton, in California, all’età di 77 anni. L’annuncio della scomparsa dell’attore statunitense è stato dato dal suo agente Arthur Toretzk a “The Hollywood Reporter”, spiegando che Dobson da anni lottava contro una malattia autoimmune. Tutti i morti del 2020, le star e i personaggi che ci hanno lasciato: da Ezio Bosso a Franca Valeri Il 1 gennaio è morto Vito Molaro, attore di Un Posto al sole. L’attore 26enne di ... Leggi su tvzap.kataweb

