Daydreamer anticipazioni: CAN e SANEM chiusi in una cella frigorifera. Da chi? [VENERDI’] (Di martedì 8 settembre 2020) Un piano ideato da Ayhan (Ceran Tasci) e Ceycey (Anil Celik) con il fine di portare la pace tra Can Divit (Can Yaman) e SANEM Aydin (Demet Ozdemir) non andrà nel migliore dei modi nelle prossime settimane di Daydreamer – Le Ali del Sogno.Leggi anche: NERO A METÀ 2: trama, cast, anticipazioni. Da giovedì 10 settembre su Rai 1In seguito a tutto ciò, i nostri “piccioncini” entreranno infatti ancora di più in rotta di collisione… Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: Can e SANEM sempre più lontani Come abbiamo già segnalato in precedenza nei nostri post di anticipazioni, Can deciderà di troncare la sua relazione con SANEM appena scoprirà che quest’ultima ha ceduto la formula ... Leggi su tvsoap

redazionetvsoap : Pericolo a #DayDreamer? Ecco le #anticipazioni - blastingnewstc : DayDreamer, anticipazioni al 19 settembre: la sorella di Leyla si fidanzerà con Can - zazoomblog : Daydreamer Anticipazioni: Ecco perché Can odia sua madre! - #Daydreamer #Anticipazioni: #perché - zazoomblog : Daydreamer anticipazioni: Sanem gelosa escogita un piano - #Daydreamer #anticipazioni: #Sanem -