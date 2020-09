Dalla Croazia: la Sampdoria è sull’esterno offensivo Marin (Di martedì 8 settembre 2020) Come riportato da Tportal alle ore 18:28 di oggi, la Sampdoria ha mostrato un primo interesse per Antonio Marin, esterno offensivo classe 2001 della Dinamo Zagabria. Da come si legge dalle indiscrezioni che giungono Dalla Croazia il club croato ha ricevuto una prima offerta di 6 milioni di euro dal club blucerchiato, adesso l’offerta sarà presa in considerazione prima di una risposta definitiva. Foto: logo Sampdoria L'articolo Dalla Croazia: la Sampdoria è sull’esterno offensivo Marin proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Croazia Dalla Croazia: la Sampdoria è sull’esterno offensivo Marin alfredopedulla.com Coronavirus, in Fiera a Bergamo più di 5 mila tamponi ai turisti

«Dal 19 agosto ad oggi abbiamo effettuato 31.316 tamponi negli aeroporti lombardi». Lo ha reso noto l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, specificando che i tamponi sono stati effettuati «a ...

Nations League, Ronaldo abbatte quota 100 e trascina il Portogallo. Mertens-gol, cinquina del Belgio

ROMA - Due gol d'autore per tagliare il traguardo dei 100 gol in nazionale e toccare quota 101. Con una bella doppietta Cristiano Ronaldo trascina il Portogallo al successo (0-2) a Solna contro la Sve ...

