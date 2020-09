Coronavirus in Toscana: morta una donna a Lucca, oggi 8 settembre. E 59 nuovi contagi (Di martedì 8 settembre 2020) E' morta una donna per Coronavirus, oggi 8 settembre in Toscana. E 59 sono i nuovi contagi (22 identificati in corso di tracciamento e 37 da attività di screening). 1 caso è ricollegabile a rientri da altre regioni italiane (1 Sicilia). 2 casi individuati grazie ai controlli attivati nei porti e stazioni con l'ordinanza n. 80 della Regione Toscana Leggi su firenzepost

