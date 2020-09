Congo, il Nobel Mukwege all’Italia: “Insieme per la pace” (Di martedì 8 settembre 2020) ROMA – “Ripristinare la dignità” delle vittime e “promuovere la pace” non sarà possibile in Congo senza che siano puniti i crimini di guerra attraverso l’istituzione di un tribunale internazionale: lo ha sottolineato Denis Mukwege, ginecologo premio Nobel per la pace, in una lettera aperta pubblicata in settimana. L’appello ha seguito un messaggio che gli era stato inviato dalla comunità congolese, dalla rivista Nigrizia e da altri “amici” italiani del Congo. Leggi su dire

Protezione premio Nobel Mukwege in RD Congo, Amnesty allarmata

Roma, 4 set. (askanews) - L'ONG per i diritti umani Amnesty International ha chiesto oggi a Kinshasa e alle Nazioni Unite "misure urgenti e concrete" per proteggere il premio Nobel per la pace congole ...

