Colleferro | dopo l’omicidio di Willy uno degli assassini posta un VIDEO

Gabriele Bianchi, uno dei quattro assassini di Willy Monteiro a Colleferro, compie un gesto orripilante dopo avere ucciso il 21enne. L'uccisione del giovane Willy Monteiro Duarte, riempito di botte fino a perdere la vita da parte di quattro giovani a Colleferro, in provincia di Roma, si arricchisce di un altro raccapricciante retroscena.

Gabriele Bianchi, uno dei quattro assassini di Willy Monteiro a Colleferro, compie un gesto orripilante dopo avere ucciso il 21enne. L’uccisione del giovane Willy Monteiro Duarte, riempito di botte fi ...

Willy Monteiro Duarte, le dichiarazioni choc dei familiari degli aggressori: "Era solo un immigrato"

Hanno solo ucciso un extracomunitario", è questa la reazione dei familiari dei fratelli Marco e Gabriele Bianchi Mario Pincarelli e Francesco Belleggia quando arrivano alla caserma di Colleferro ...

