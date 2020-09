Claudio Gentile: «I migliori difensori del campionato? Koulibaly e De Ligt» (Di martedì 8 settembre 2020) Sulla Gazzetta dello Sport un’intervista a Claudio Gentile, uno dei più grandi difensori del passato, ex della Juve e dell’Italia anni 70-80. «Una volta Trapattoni e Bearzot mi dicevano: “Oggi quello è tuo”. Ed era mio. Ero io il responsabile, fosse stato Maradona o un attaccante normale. Oggi i difensori non hanno più il riferimento dell’avversario. Non voglio dire che sia tutto sbagliato, ma questo ha impoverito sicuramente la nostra scuola. E si vede». Gentile parla dei difensori di oggi. «Purtroppo, finirà il ciclo di Chiellini, Bonucci e dello stesso Acerbi. Non possono essere eterni. Poi sarà dura. Tanto che ormai andiamo sempre più spesso all’estero, noi che avevamo una scuola ... Leggi su ilnapolista

borghi_claudio : @REstaCorporate Gentile signore, abbiamo fatto apposita interrogazione parlamentare, agli esiti della quale, se non… - borghi_claudio : Povero Giani. Non si capacita del perché dopo aver tagliato tremila nastri, come se le cose che inaugurava le avess… - napolista : Claudio Gentile: «I migliori difensori del campionato? Koulibaly e De Ligt» Alla Gazzetta: «”Fanno difesa”, quello… - SciabolataFFP : Claudio Gentile parla alla GdS di alcuni difensori contemporanei: «Faccio un po’ di fatica a dare giudizi individu… - lucamariano17 : RT @FBiasin: @tutticonvocati Con enorme rispetto per il monumento Claudio Gentile, mi vedo costretto a chiamare in causa la straordinaria @… -