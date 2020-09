Cancro, la giusta parola è una cura per contrastarlo (Di martedì 8 settembre 2020) Quando si intraprende un cammino assieme, occorre che le persone abbiano ben presenti gli obiettivi del loro percorso e soprattutto parlino la stessa lingua. Altrimenti c’è il rischio reale che uno dei due possa deragliare dalla strada intrapresa, non tanto per scelta quanto per oggettive difficoltà nell’impiego dei termini. Così, quando la sfida è al Cancro, diventa fondamentale che le parole abbiano un significato unico per il medico che le pronuncia e per il malato che le ascolta. Se il medico parla di “diagnosi” e il paziente traduce “paura”, se sentir dire recidiva si traduce con angoscia, sfidare la malattia è ancora più difficile. Per vincere questa “interruzione comunicativa” parte ora una campagna che punta proprio a favorire la costruzione di una lingua comune in ... Leggi su dilei

