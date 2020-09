Battisti, inizio lo sciopero della fame (Di martedì 8 settembre 2020) MILANO, 08 SET - "Avendo esaurito ogni altro mezzo per far valere i miei diritti, mi trovo costretto a ricorrere allo sciopero della fame totale e al rifiuto della terapia". Lo scrive l'ex terrorista ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

repubblica : Cesare Battisti: 'Inizio lo sciopero della fame' - giornalisteTV : RT @51inif: Cesare Battisti: 'Inizio lo sciopero della fame' ?? buon proseguimento - MacchiAntonio : Cesare Battisti: 'Inizio lo sciopero della fame' - MacchiAntonio : Cesare Battisti: 'Inizio lo sciopero della fame' - ispanico50 : #Cesare Battisti: 'Inizio lo sciopero della fame' - … bene ! … però fallo durare a lungo cosi crepi - … incredibile… -

L'ex terrorista dei Proletari armati per il comunismo, Cesare Battisti, annuncia di aver iniziato uno 'sciopero totale della fame'. A confermare il gesto di Battisti, annunciata in una lettera inoltra ...L’ex terrorista dei Proletari armati per il comunismo Cesare Battisti, condannato all'ergastolo per 4 omicidi e arrestato nel 2019 dopo 37 anni di latitanza, ha iniziato lo sciopero della fame dal car ...