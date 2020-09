Barbara Loden. Regista di un solo film e mito assoluto del cinema delle donne (Di martedì 8 settembre 2020) In un’intervista che Barbara Loden concesse al Sunday Times il 21 febbraio 1971 rivelava: «Non ero niente. Non avevo amici. Nessun talento. Ero un’ombra. A scuola non avevo imparato nulla. Sapevo a malapena contare. E non amavo il cinema, mi faceva paura la gente così perfetta, mi faceva sentire ancora più inadeguata». Barbara Loden nel 1955. (Photo by Keystone/Hulton Archive/Getty Images) Eppure proprio da quel serbatoio di imperfezione e inadeguatezza l’ex pin-up, poi attrice e moglie di un discusso gigante di Hollywood, Elia Kazan, aveva ricavato il carburante per realizzare il miracolo che Jean-Luc Godard in Detective sintetizzava così: «Com’è fatta la verità? Sta tra l’apparire e lo scomparire». E non è ... Leggi su iodonna

