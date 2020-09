Alessio Boni: a Venezia77 red carpet da papà (Di martedì 8 settembre 2020) L’attore Alessio Boni si è presentato sul red carpet con la compagna e il figlio Lorenzo (nato a Marzo) in braccio: “Con lui assaporo l’eternità” Un red carpet formato famiglia quello percorso ieri sera da Alessio Boni al Festival del Cinema di Venezia per la presentazione del cortometraggio Revenge Room: l’attore cinquantatreenne di tante amate fiction Rai si è infatti presentato in laguna con al seguito la sua compagna Nina Verdelli e portando in braccio suo figlio Lorenzo. “Emozioni contrastanti” Il piccolo è nato lo scorso 23 Marzo in pieno lockdown da Coronavirus. Boni in quel periodo ha più volte raccontato di essere animato da emozioni contrastanti: da una parte la gioia ... Leggi su zon

