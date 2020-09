Agnelli: «Potrebbe esserci una crisi di cassa per la maggior parte dei club» (Di martedì 8 settembre 2020) Andrea Agnelli, presidente della Juve e dell’ECA, ha parlato della crisi post COVID che colpirà tutti i club Intervenuto in occasione dell’assemblea generale dell’ECA, Andrea Agnelli ha parlato anche delle difficoltà economiche che i club incontreranno nei prossimi mesi. «Ricominciare la nuova stagione sarà difficile sia dentro che fuori dal campo. Penso che sia importante prendere un momento tra noi dell’ECA per riflettere sull’ultimo anno che penso sia stato il più complicato nella storia della nostra organizzazione. Stiamo vivendo un momento di tensione, ma stiamo anche imparando a condividere i diversi pensieri e le diverse opinioni che abbiamo sul futuro. Lo scorso anno a Malta è iniziato un lungo processo di ... Leggi su calcionews24

"Le stime parlando di un crollo dei ricavi pari a 4 miliardi nei prossimi due anni. E, secondo la Fifa, il 90% di questa perdita sarà relativa ai soli club. In sostanza, circoleranno meno soldi. Ci sa ...

