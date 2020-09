Zingaretti spacchetta la relazione: ci sarà un voto della direzione solo sul referendum (Di lunedì 7 settembre 2020) Due voti distinti. Il primo sulla situazione politica (tra regionali e Recovery Fund) e il secondo, ben più insidioso, sul referendum. Alle 12 scatta la direzione del Pd. Di carne al fuoco ce n'è molta. E il segretario Nicola Zingaretti ha in mente di mettere in ordine tutti i dossier. Per evitare i Leggi su ilfoglio

simocanettieri : RT @ilfoglio_it: Due voti is megli che uan. Le mosse di Zingaretti per non spaccare il partito. Indiscrezioni sulla #direzionePd delle 12 –… - ilfoglio_it : Due voti is megli che uan. Le mosse di Zingaretti per non spaccare il partito. Indiscrezioni sulla #direzionePd del… -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti spacchetta Zingaretti spacchetta la relazione: ci sarà un voto della direzione solo sul referendum Il Foglio