Zangrillo: «Per Berlusconi quadro clinico in miglioramento» (Di lunedì 7 settembre 2020) “Il presidente dottor Silvio Berlusconi è in quarta giornata dalla diagnosi di polmonite bilaterale SARS-COV-2 relata. Il quadro clinico complessivo appare in miglioramento ed è coerente con l’evidenza ematochimica e la ripresa di una robusta risposta immunitaria specifica, associata a riduzione degli indici di flogosi”. E’ quanto si legge nel bollettino diramato dall’ospedale San Raffaele … L'articolo Zangrillo: «Per Berlusconi quadro clinico in miglioramento» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

dellorco85 : Ormai è scientificamente provato che, per il bene di tutti, #Zangrillo non debba più parlare davanti ad una telecam… - Corriere : Zangrillo s’impunta per sottoporrlo a una Tac. Berlusconi, a quel punto, esce di casa per raggiungere l’ospedale di… - fattoquotidiano : SILVIO BERLUSCONI RICOVERATO Il bollettino di Zangrillo: “Paziente a rischio per età e patologie pregresse ma al m… - ilfoglio_it : Oltre 136 mila follower in 24 ore per la palermitana #AngelaChianello, la Chiara Ferragni del negazionismo soft che… - chiccaditarant1 : RT @iMoliere: - Diventa famoso per essere il medico di #Berlusconi - Dichiara che il Covid è morto - Si ritrova a curare tutta la famiglia… -