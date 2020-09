Vega e il lancio dei 53, parte lo sharing spaziale (Di lunedì 7 settembre 2020) Ci sono volute poco più di due ore per inaugurare la strada nuova per il trasporto europeo dei satelliti nello Spazio. Protagonista il razzo Vega, nato a Colleferro in casa Avio. Dal 2012 rappresenta un’eccellenza del made in Italy e con il lancio dello scorso 3 settembre, partito dalla base europea di Kourou, in Guyana francese, ha stabilito un nuovo record. Vega, infatti, è decollato per lo Spazio con un carico da 53 satelliti, da distribuire su orbite diverse. Missione compiuta. È stato un passaggio importante, che ha dimostrato la possibilità per l’Europa di risparmiare sui voli grazie al ‘rideshare’: un solo lancio, più satelliti nello Spazio.IL DISPENSER DEI SATELLITI Leggi su dire

riccardo_fra : ???? L’Italia dello spazio torna a volare: il lancio di Vega, il vettore europeo sviluppato dalla nostra filiera, è u… - ManlioDS : I miei complimenti ad #Avio per l'incredibile successo del XVI lancio di #Vega. Lancio che segna il record di 15 su… - ESA_Italia : Pronto il caffè per questa notte? Qui tutte le informazioni e gli orari per seguire il lancio di #Vega #VV16 - Per… - vedanama : RT @GiorgioDibbe: Nella prima puntata della nuova edizione invernale di @Unomattina torniamo subito a parlare di spazio con il lancio tre g… - MassimoChiaram7 : RT @GiorgioDibbe: Nella prima puntata della nuova edizione invernale di @Unomattina torniamo subito a parlare di spazio con il lancio tre g… -