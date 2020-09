Us Open, Djokovic espulso per aver colpito un giudice: il video dimostra l’involontarietà del gesto (Di lunedì 7 settembre 2020) Us Open, Djokovic espulso video Il campione Novak Djokovic, grande favorito del tabellone dell’US Open di tennis, è stato squalificato dal prestigioso torneo del Grande Slam all’Arthur Ashe Stadium a Flushing Meadows. Nel corso della partita di ieri, domenica 6 settembre, in svantaggio per 6 a 5 al primo set contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta al quarto turno del torneo, improvvisamente il 33enne fuoriclasse serbo ha colpito con la racchetta la pallina che ha centrato la gola di una giudice di linea a fondocampo. Un gesto involontario compiuto in un momento di delusione e di rabbia che gli è costato l’espulsione. La donna, accusato il violento colpo, si è subito accasciata a terra e, ... Leggi su tpi

