Ufficiale: Lecco, dalla Cavese arriva Marzorati (Di lunedì 7 settembre 2020) Il Lecco ha annunciato tramite il proprio sito l’acquisto a titolo definitivo del difensore Lino Marzorati dalla Cavese. Di seguito il comunicato della società: Calcio Lecco 1912 è felice di comunicare l’ingaggio di Lino Marzorati che si trasferisce a titolo definitivo in bluceleste. Marzorati è un difensore centrale che nasce a Rho (MI) il 12 ottobre 1986 e che cresce nelle giovanili del Milan, con cui esordisce in Serie A nel maggio del 2005. Nella stagione successiva registra 2 presenze in Coppa Italia, prima di passare all’Empoli, dove giocherà per 3 anni. Nel luglio 2009 viene acquistato dal Cagliari, per poi fare ritorno a Empoli. In cadetteria gioca anche con la maglia del Sassuolo, con ... Leggi su alfredopedulla

