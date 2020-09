Questa foto di Silvio Berlusconi in ospedale con il pollice alzato è falsa (Di lunedì 7 settembre 2020) Il 4 settembre 2020 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostrerebbe il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi sdraiato sul letto di un ospedale, con una mascherina per l’ossigeno sul volto e il pollice alzato. Lo scatto è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il contenuto su Facebook: «Silvio Berlusconi ricoverato a Milano: per l’ex premier tracce di una polmonite bilaterale». Questa contenuto è fuorviante e veicola una notizia falsa. Post pubblicato su Facebook il 4 settembre 2020 – Immagine modificata La foto oggetto della nostra analisi è stata infatti modificata e non mostra Silvio ... Leggi su facta.news

AlessiaMorani : Nel giorno della manifestazione dei negazionisti del Covid #NoMask (anche se dovrebbero chiamarsi #NoBrain) io pref… - NaliOfficial : Questa sera #Tsunami dal vivo per la prima volta ?? #SeatMusicAward2020 Su Rai1! Ready? Foto da set ?? - simonebaldelli : Foto a Milano. Questa è una delle ragioni che in Francia ha fatto nascere i #giletgialli. Complimenti al Governo… - FilippoBerna : @HuffPostItalia Chiudere allo zoo con la chiave di cioccolata questi ominidi. Le foto già parlavano chiaro, questa… - quelcassettinoo : ricordiamo l esistenza di questa foto #SettembreProfumadiSkamIt -

Ultime Notizie dalla rete : Questa foto Melissa Satta, trasparenza selvaggia sul lato B: avete presente questa foto? Da restarci secchi LiberoQuotidiano.it Carabinieri del Nas sequestrano palestra in corso Calatafimi a Palermo

le foto di Alagie Malick Ceesay in mostra Al Fresco 12:19La scuola nel parco, a Villa Tasca il progetto per affrontare il ritorno in classe ...

Nuova Mercedes Classe C, sfuggito il design del frontale

Mentre la narrazione dell’hi-tech di Classe S (in foto) potrebbe continuare ancora, è nuova Mercedes Classe C a subentrare alle cronache e anticipare il frontale della futura generazione, la cui prese ...

le foto di Alagie Malick Ceesay in mostra Al Fresco 12:19La scuola nel parco, a Villa Tasca il progetto per affrontare il ritorno in classe ...Mentre la narrazione dell’hi-tech di Classe S (in foto) potrebbe continuare ancora, è nuova Mercedes Classe C a subentrare alle cronache e anticipare il frontale della futura generazione, la cui prese ...