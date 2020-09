Quando il carro armato è artigianale... (Di lunedì 7 settembre 2020) La Guardia Nazionale messicana ha scoperto e confiscato un corazzato utilizzato da un gruppo criminale della zona Leggi su media.tio.ch

ErreNove__ : @GiubbiLorenzo Quando ci porta in Champions che nessuno salga sul carro. Solo noi due - LauraLa66 : RT @BubaBubmar: quando si dice di votare Si, in primis, per, poi, affinare la riforma con altri accorgimenti( se ci sono e quali) è come me… - BubaBubmar : quando si dice di votare Si, in primis, per, poi, affinare la riforma con altri accorgimenti( se ci sono e quali) è… - lostjnpieces : Mi raccomando quando vincono qualcosa a livello europeo/mondiale qualche italiana salite sul carro eh Schifosi - Christi31212911 : @FrancescoRoma78 @enzogoku69 D’accordissimo,ma io vedo queste cose un pó ovunque,anzi su Twitter è il posto dove le… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando carro Rodengo, scontro motrice-carro sui binari. Chiesto processo per quattro QuiBrescia.it A.Mittal: si ribalta carro in Acciaieria 2, nessun ferito

(ANSA) - TARANTO, 05 SET - Un incidente ferroviario senza conseguenze per i lavoratori, che ha causato - a quanto si apprende - il ribaltamento di un carro siluro vuoto, si è verificato questa mattina ...

Incidente in stabilimento Mittal a Taranto, si ribalta carro: nessun ferito

