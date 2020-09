Omag: finalmente arriva Lana Silva (Di lunedì 7 settembre 2020) S.G.MARIGNANO, RIMINI,- Lana Silva Conceicão, si vede una luce in fondo al tunnel. Dopo giorni, settimane passate a inseguire più che altro una speranza, sembra che la schiacciatrice brasiliana ... Leggi su corrieredellosport

Corriere dello Sport

S.G.MARIGNANO (RIMINI)- Lana Silva Conceição, si vede una luce in fondo al tunnel. Dopo giorni, settimane passate a inseguire più che altro una speranza, sembra che la schiacciatrice brasiliana – ferm ...La schiacciatrice brasiliana, è ancora in attesa del visto, ma in società c'è ottimismo sulla possibilità di averla sin dalla prima di campionato S.G.MARIGNANO (RIMINI)- Una buona notizia per la Omag ...