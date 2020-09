La signora “non ce n’è coviddi” sbarca su Instagram. E i semicolti partono all’attacco (Di lunedì 7 settembre 2020) Roma, 7 set – Angela Chianello, diventata famosa per la frase “Non ce n’è Coviddi” pronunciata sulla spiaggia di Mondello a un inviato di Barbara D’Urso, è approdata su Instagram. Il suo profilo ha superato i 110mila follower in 24 ore, attestandosi su una media di mille follower al minuto. Ma se pensate che sia questo il risvolto negativo di una insperata sovraesposizione mediatica della signora Chianello, dovrete ricredervi. La vita quotidiana di miss “non ce n’è coviddi” La Chianello, dopo essere diventata famosa come “negazionista” del Covid grazie a Non è la d’Urso, è tornata da Barbarella per lamentare che era stata addirittura minacciata di morte a causa del video divenuto virale. Poi, copione ben rodato, ha capito come volgere questa attenzione ... Leggi su ilprimatonazionale

insopportabile : La signora 'Non ce n'è Coviddi' che raccoglie 100.000 follower su Instagram dimostra solo che l'effetto pecora funziona anche con gli asini. - carlogubi : Ma non siete stufi che in Italia resti sempre impunito chi fomenta cinicamente l'odio sessista sui social con insul… - giornalettismo : #AngelaChianello, la signora dell'intervista 'Buongiorno da #Mondello' (in cui ha affermato 'Non ce n'è #Coviddi')… - AzzurroJust : RT @_libellula70: La signora di 'non ce n'è Coviddi' diventa influencer su Instagram: 100 mila follower in meno di 24 ore Meritiamo l’esti… - Ever_Since_H : RT @IoSonoSpiderMan: Sono incazzato come una bestia. Io ho sempre studiato un sacco, ho una laurea con 110 e lode e devo lavorare 8/9 ore a… -

