Giletti sfida Bonafede. «Lo aspetto in trasmissione il 27 settembre. Non temo le minacce mafiose» (Di lunedì 7 settembre 2020) Massimo Giletti non molla. Dal 27 settenbre tornerà a condurre Non è l’Arena su La7. E non ha intenzione di fare sconti a nessuno. A cominciare dal ministro Bonafede che, in piena emergenza coronavirus, ha permesso la scarcerazione ai boss mafiosi. Giletti sfida Bonafede: lo aspetto in trasmissione il 27 In un’intervista al Corriere della Sera si dice pronto a incalzare sul terreno della giustizia. Nell’occhio del ciclone per le sue inchiesta bomba che hanno scoperchiato gli scandali del Csm e messo sotto accusa il ministro Bonafede per la scarcerazione dei boss mafiosi, Giletti promette di andare avanti per la sua strada. “Io faccio solo il mio lavoro. Ai politici rimprovero solo di dire le ... Leggi su secoloditalia

Fabry46017562 : RT @Libero_official: '#Bonafede? L'ho invitato a #nonèlarena il 27 settembre. Io sotto scorta? Nemmeno un sms dai colleghi, la solitudine p… - twalso : RT @Libero_official: '#Bonafede? L'ho invitato a #nonèlarena il 27 settembre. Io sotto scorta? Nemmeno un sms dai colleghi, la solitudine p… - borg_gio : Non è l'Arena, Massimo Giletti sfida Alfonso Bonafede: 'Lo aspetto il 27 settembre'. Sui colleghi: 'Io sotto scorta… - EnricaGaletti : RT @TheCrusadery: Tremate l'incubo di dj Fofó sta tornando. Non è l'Arena, Massimo Giletti sfida Alfonso Bonafede: 'Lo aspetto il 27 settem… - patriziagatto3 : RT @TheCrusadery: Tremate l'incubo di dj Fofó sta tornando. Non è l'Arena, Massimo Giletti sfida Alfonso Bonafede: 'Lo aspetto il 27 settem… -